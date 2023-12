Carrousel des curiosités de Noël au Garage Moderne Le Garage Moderne Bordeaux, 16 décembre 2023, Bordeaux.

Carrousel des curiosités de Noël au Garage Moderne 16 et 17 décembre Le Garage Moderne Entrée libre et gratuite.

C’est un marché d’artisans producteurs biannuel. Il y en a pour tous les goûts : alimentaire, maroquinerie, déco, bijoux, savons, textile, art, ….

Il y aura food trucks et buvette (café, thé, chocolat chaud, vin chaud, bière et soft) un combo indispensable pour passer un marché de noël en bonne et due forme.

Tout aux long des deux jours vous pourrez découvrir la créativité et le savoir faire des artisans.

Venez parcourir le marché accompagné d’un verre de vin chaud. Cette année le Carrousel de Curiosités de noël se déroulera zone Achard.

Infos pratiques

On se retrouve les 16 et 17 décembre de 11h à 18h

190 rue achard, 33300 BORDEAUX-ZA ACHARD

Tram B: Arrêt New York

Entrée GRATUITE

Le Garage Moderne 1 rue des Etrangers, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

2023-12-17T11:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

garage moderne noel