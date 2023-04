Atelier de fabrication d’instruments pour les enfants Le Garage Moderne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier de fabrication d’instruments pour les enfants Le Garage Moderne, 28 mai 2023, Bordeaux. Atelier de fabrication d’instruments pour les enfants Dimanche 28 mai, 16h30 Le Garage Moderne Le Garage Moderne 1 rue des Etrangers, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T16:30:00+02:00 – 2023-05-28T17:30:00+02:00

2023-05-28T16:30:00+02:00 – 2023-05-28T17:30:00+02:00 Atelier Instruments Jules Gomez

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Le Garage Moderne Adresse 1 rue des Etrangers, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Le Garage Moderne Bordeaux

Le Garage Moderne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Atelier de fabrication d’instruments pour les enfants Le Garage Moderne 2023-05-28 was last modified: by Atelier de fabrication d’instruments pour les enfants Le Garage Moderne Le Garage Moderne 28 mai 2023 bordeaux Le Garage Moderne Bordeaux

Bordeaux Gironde