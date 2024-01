Cash and Cocktails #2 Le Garage Lille, 7 février 2024, Lille.

Cash and Cocktails #2 Cash & Cocktails #2-Afterwork & Networking

Après un franc succès lors de notre première édition, retour de Cash & Cocktails le 7 février au Garage, un lieu unique et spacieux en plein cœur de Lille. Mercredi 7 février, 18h00 Le Garage Inscription gratuite mais obligatoire

Début : 2024-02-07T18:00:00+01:00 – 2024-02-07T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-07T18:00:00+01:00 – 2024-02-07T23:30:00+01:00

Nous avons élargi notre horizon et cette nouvelle édition promet d’être encore plus dynamique et inclusive.

Pourquoi y assister ? Nous avons concocté un programme sur mesure pour une expérience de networking inégalée :

– Lieu spectaculaire : Un ancien garage automobile métamorphosé en un espace de 2000m², idéal pour les interactions, les connexions et le divertissement.

– Conférenciers passionnants : On vous a sélectionné des conférenciers passionnants qui viendront parler de leurs expériences. Plus d’infos à venir.

– Atelier photo de profil LinkedIn : Une photographe à votre disposition pour refaire votre photo de profil qui fatigue.

– Horaires élargis : De 18h à minuit, profitez pleinement des opportunités de réseautage.

Au programme :

– 18h à 20h : Onboarding de nos invités et réseautage

– 20h à 21h : Des conférences captivantes (qui seront diffusés en live sur LinkedIn pour les absents)

– 21h à minuit : Réseautage libre rythmé par un DJ set

Pour qui ?

Nous accueillons un large éventail de professionnels : du Business Developer au CSM, en passant par les entrepreneurs et les indépendants.

Que vous soyez un expert chevronné ou nouveau dans le domaine, cet événement est l’occasion idéale de tisser des liens, d’échanger des idées et de découvrir des opportunités.

Date : 7 février 2024

Heure : à partir de 18h

Lieu : Le Garage, 34 boulevard Carnot à Lille

