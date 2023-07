Exposition Nec Mergitur Le Garage – Centre d’Art Amboise, 16 septembre 2023, Amboise.

Exposition Nec Mergitur 16 et 17 septembre Le Garage – Centre d’Art

Cette exposition est une mise en regard de la création contemporaine avec le tableau du Musée-Hôtel Morin La vérité sortant du puits – Nec Mergitur peint par Édouard Debat-Ponsan en 1898. Interprétation personnelle de l’affaire Dreyfus, cette toile recense de nombreux symboles de la société du moment mêlés à ceux de l’histoire de la peinture.

En ce sens, trois artistes plasticiens, Guillaume Constantin, Jérémy Laffon et Claire Trotignon ont combiné leurs travaux et proposé un récit réactualisé empreint d’ambiguïté entre le vrai et le faux. L’exposition Nec Mergitur projette les propos historiques et formels du tableau vers des histoires réécrites par les expérimentateurs et inventeurs que sont les artistes contemporains.

Le Garage – Centre d’Art 1 rue du Général-Foy 37400 Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 79 06 81 http://www.ville-amboise.fr Le Garage a la volonté d’offrir une fenêtre de curiosité, de découverte et d’actualité sur les arts plastiques et visuels et sur la création contemporaine.

La médiation s’inscrit dans l’essence du projet, avec la volonté de partager, d’échanger, et de mettre en débat avec le public.

Le Garage c’est 340 m2 d’espace d’exposition, un caractère industriel conservé, une verrière lumineuse en direction du château royal et un jardin à l’arrière, avec des haies végétales, des rosiers grimpants et l’œuvre de d’Alexander Calder, le Crinkly (1969), en dépôt du Centre national des arts plastiques.

Situé au cœur de la Ville, à l’angle de la rue Racine et de la rue du Général Foy, à deux pas du Château royal et du Clos Lucé, Le Garage est ouvert à tous.Trois expositions sont programmées dans l’année.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Ville d’Amboise