Expo-Vente le weekend du 9 Décembre au Garage 47 Le Garage 47, Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Expo-Vente le weekend du 9 Décembre au Garage 47 Le Garage 47, Villeneuve-d’Ascq, 9 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Expo-Vente le weekend du 9 Décembre au Garage 47 9 et 10 décembre Le Garage 47, Entrée libre Elisabeth Halloo Joye et françoise Joye exposent leurs dernières créations lors d’une exposition de fin d’année au Garage 47 à Villeneuve d’ascq de 14h à 19h.

47 rue Colpin 59650 Villeneuve d’Ascq

artgarage47@gmail.com

tel : 0631387342 Le Garage 47, 47 rue Colpin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Flers-Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.legarage47.com »}] [{« link »: « mailto:artgarage47@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00 peinture sculpture legarage47 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Le Garage 47, Adresse 47 rue Colpin 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Le Garage 47, Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.64268;3.131551

Le Garage 47, Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/