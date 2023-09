Journées portes ouvertes du Garage 47 Le Garage 47, Villeneuve-d’Ascq, 7 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Journées portes ouvertes du Garage 47 7 et 8 octobre Le Garage 47, Entrée libre

Vous êtes cordialement invités lors des journées portes ouvertes des ateliers d’artistes les samedi 7 octobre et dimanche 8 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h à visiter l’exposition de Françoise Joye et Elisabeth Halloo-Joye Peintres et sculpteures au 47 rue Colpin 59650 Villeneuve d’Ascq

Aquarelles, Peintures, Dessins, Sculptures et Céramiques Raku

www.legarage47.com

www.atelier47.ovh

artgarage47@gmail.com

tel: 0631387342

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

peinture sculpture

le garage 47