Expo-vente de fin d’année du Garage 47 Le Garage 47,, 9 décembre 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Expo-vente de fin d’année du Garage 47 9 – 11 décembre Le Garage 47,

Entrée libre

Les 9, 10 et 11 décembre 2022, et si vous achetiez vos cadeaux à un artiste ? Original, inimitable, personnel et pas plus cher…

Le Garage 47, 47 rue Colpin 59650 Villeneuve d’Ascq Flers-Bourg Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.legarage47.com/ »}]

Les 9, 10 et 11 décembre 2022, Françoise Joye, Pierre Loyez et Elisabeth Halloo Joye vous proposent de découvrir leurs peintures, photos, aquarelles, livres d’artiste, sculptures et objets déco. Et si vous achetiez vos cadeaux à un artiste ? Original, inimitable, personnel et pas plus cher…

Également au programme de ce weekend

Exposition Pas si bête par Pierre Loyez

Présentation et dédicace du livre « Chroniques imaginaires » Samedi 10 décembre 2022 de 14h à 19h

Démonstration de cuisson Raku ( cuisson spectaculaire de céramique dans le feu ) dimanche 11 décembre à 15h30

Horaires

Vendredi 9 décembre 2022 de 17h à 20h

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022 de 14h à 19h

Renseignements

http://www.legarage47.com/

Tél. 06 31 38 73 42



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T17:00:00+01:00

2022-12-11T19:00:00+01:00