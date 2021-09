Le Gang (une histoire de considération) Théâtre Sorano, 16 novembre 2021, Toulouse.

### Théâtre braquage _**Dans le cadre du Festival Supernova**_ Ils sont cinq au plateau pour raconter collectivement l’ascension spectaculaire et la chute de « Bada », « Sœur sourire », « Dédé », « Pougache » et enfin « Bichon »… L’histoire fameuse du Gang des Postiches, braqueurs célèbres des années 80, tantôt considérés comme des hors-la-loi, tantôt comme des Robins des bois des temps modernes, des guérilleros urbains, des gauchistes révolutionnaires… La presse, la Préfecture de Police, les gouvernements successifs, la mémoire populaire ont écrit les contours du mythe… Mais Marie Clavaguera-Pratx braque nos regards dans une autre direction, invisible jusqu’alors, et explore ce qui se cache derrière les masques et les apparats. Portant un regard sensible sur la fragilité des êtres et les marges de la société, pour déjouer la fatalité, elle redonne avec finesse et originalité la parole à celles et ceux qui s’en sont vus spoliés. Comment trouver sa place, se sentir quelqu’un en face des autres. Le Gang (une histoire de considération) _a fait l’objet d’une présentation de chantier de création [_¡_Fragiles !] en novembre 2019, à l’occasion de Supernova #4._ ### Plus d’infos [Site du Théâtre Sorano](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/le-gang-une-histoire-de-consideration-3/2021-11-16/) ![]() **Infos Pratiques :** * Mardi 16 et mercredi 17 novembre à 20h30 * Durée : 1h30

