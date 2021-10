Le Gang (une histoire de considération) Théâtre Municipal Berthelot, 1 décembre 2021, Montreuil.

Lorsqu’un individu n’a pas accès à la parole, tôt ou tard, quelqu’un la prendra pour lui et écrira l’histoire à sa place. Pour déjouer cette fatalité, je souhaite redonner la parole à celles et ceux qui s’en sont vus spoliés. L’histoire des « postiches », gang de braqueurs rendus célèbres dans les années 80, sera prétexte à une exploration sensible du genre humain. Le Gang est une fresque théâtrale de ces « postiches », narrée par un groupe qui tente de trouver comment être considéré collectivement, au-delà de leur propre existence individuelle. Ils contrediront la rumeur, ce bruit sourd qui vient de nulle part mais qui se lit sur toutes les bouches. La presse, la Préfecture de Police, les gouvernements successifs, la mémoire populaire se sont racontés l’histoire de ce gang. Ils ont été tantôt considérés comme des hors la loi, des Robins des bois des temps modernes, des guérilleros urbains, des gauchistes révolutionnaires… Mise en scène : Marie Clavaguera-Pratx – Assistanat à la mise en scène : Claudie Lacoffrette – Dramaturgie : Théo Guilhem Guéry Scénographie : Emmanuel Laborde – Lumière : Pascal Laajili – Maquillage et costume : Cathy Bénard Création sonore et régie générale : Olivier Pot – Voix Off : Fabienne Augé – Travail chorégraphique : Vincent Clavaguera-Pratx – Régie plateau, lumière et son : Emmanuel Laborde et Julien Cherault – Avec : Matthieu Beaufort / Comédien (ESAT La Bulle Bleue), Théo Guilhem Guéry / Comédien et régie plateau, Julie Moulier, Géraldine Roguez, Frédéric Cuif Production : Cie La Lanterne – Coproductions : Comédie Poitou-Charentes – CDN, Théâtre + Cinéma – Scène nationale Grand Narbonne, L’Archipel – Scène nationale de Perpignan, ESAT La Bulle Bleue, Réseau Puissance 4 (Théâtre de la Loge, Théâtre Sorano, TU Nantes, Théâtre Olympia – CDN de Tours), Théâtre Olympia, Théâtre Sorano, Centre culturel d’Alénya, Théâtre du Périscope. – Soutiens : Région Occitanie Pyrénées Méditerranée – compagnie conventionnée, DRAC Occitanie, Conseil Départemental des Pyrénées Orientales, Théâtre Jacques Cœur de Lattes, Un festival à Villerville, Occitanie en scène, Festivals Fragments – Théâtre de la Loge, Festival Supernova – Théâtre Sorano.

Tarifs: 12€ / 8€ / 5€

Cie La Lanterne – Théâtre – Durée : 1h35 – Dès 14 ans

Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



