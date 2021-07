Tourcoing Médiathèque André Malraux Nord, Tourcoing Le gang des pelotes : atelier crochet intergénérationnel Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Le gang des pelotes : atelier crochet intergénérationnel Médiathèque André Malraux, 8 septembre 2021-8 septembre 2021, Tourcoing. Le gang des pelotes : atelier crochet intergénérationnel

Médiathèque André Malraux, le mercredi 8 septembre à 16:00

Pour les grands comme pour les plus jeunes à partir de 7 ans, débutants ou confirmés, venez partager ces moments conviviaux avec nous.

Gratuit, sur réservation. À partir de 7 ans.

Pour les grands comme pour les plus jeunes à partir de 7 ans, débutants ou confirmés, venez partager ces moments conviviaux avec nous. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T16:00:00 2021-09-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Médiathèque André Malraux Tourcoing