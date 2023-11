Bal du Cochon 2024 Le Gamounet, Saint-Bonnet Pres Riom (63), 13 janvier 2024, .

Bal du Cochon 2024 Samedi 13 janvier 2024, 14h30 Le Gamounet, Saint-Bonnet Pres Riom (63)

NOUS NOUS RETROUVERONS SAMEDI 13 JANVIER 2024 POUR LE BAL DU COCHON, RENDEZ-VOUS EMBLÉMATIQUE DE NOTRE SAISON CULTURELLE AU GAMOUNET !

AU PROGRAMME

VENDREDI 12 JANVIER

19h30 SESSION IRLANDAISE*Entrée libre, buvette et petite restauration sur place*La veille du bal, on débute les festivités au Gamounet avec une session de musiques irlandaises, ouverte à qui souhaite découvrir, apprendre, écouter des airs de musiques irlandaises !

SAMEDI 13 JANVIER

14h30 – 18h STAGE D’INITIATION AUX DANSES DE BAL AUVERGNAT [sur inscription]Découverte des danses par couple ; travail sur les pas de base des danses pratiquées en bal auvergnat : scottish, polka, polka piquée, valse, mazurka, bourrées à 2 et 3 temps… Rapport entre musique et danse, rapport à l’autre, gestion de l’énergie, de l’espace, notions de jeu et d’engagement…

19h30 REPAS DE PAYS [sur réservation]Au menu : entrée – boudin / grillades ou menu végétarien (beignets de haricots blancs / tian de betteraves) – fromages – dessert – vin – café

21h30 BAL TRAD AVEC DES GROUPES BRAYAUDS*L’entrée pour le bal uniquement n’est pas soumise à réservation.*

BILLETTERIE & TARIFS

Les réservations pour les bals de saison se font désormais via notre billetterie en ligne sur Hello Asso.

>> POUR ACCÉDER À LA BILLETTERIE EN LIGNE : CLIQUEZ ICI <<

TARIFS

Stage de danse + Repas + Bal*(sur inscription)Plein tarif : 52 €Tarif réduit : 40 €

Repas + Bal*(sur réservation)Plein tarif : 31 €Tarif réduit : 24 €Moins de 12 ans : 8 €

Bal (l’entrée pour le bal uniquement n’est pas soumise à réservation)Plein tarif : 12 €Tarif réduit* : 8 €Moins de 12 ans : gratuit

Tarifs réduits* : étudiants / étudiantes, demandeurs / demandeuses d’emploi, allocataires RSA, mineurs, membres de l’Associations Les Brayauds CDMDT 63 ou associations adhérentes / du réseau.

CONTACT

04 73 63 36 75 (accueil téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h)contact(at)brayauds.fr

source : événement Bal du Cochon 2024 publié sur AgendaTrad

Le Gamounet, Saint-Bonnet Pres Riom (63) 40 rue de la République

Le Gamounet, 63200 Saint-Bonnet Pres Riom, France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/les-brayauds/evenements/bal-du-cochon-2024 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46693 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T14:30:00+01:00 – 2024-01-14T02:00:00+01:00

2024-01-13T14:30:00+01:00 – 2024-01-14T02:00:00+01:00

baltrad balfolk