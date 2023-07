Journées du Matrimoine Veillée chantée contée Femmes de la pierre Le Gamounet Saint-Bonnet-près-Riom Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Bonnet-prés-Riom Journées du Matrimoine Veillée chantée contée Femmes de la pierre Le Gamounet Saint-Bonnet-près-Riom, 16 septembre 2023, Saint-Bonnet-près-Riom. Journées du Matrimoine Veillée chantée contée Femmes de la pierre Samedi 16 septembre, 20h30 Le Gamounet Entrée libre Dans le prolongement avec la rencontre avec des femmes artistes de la pierre, nous vous invitons à une veillée « contée/chantée » en partenariat avec le « Collectif Oralité Auvergne ». Des femmes viendront conter des histoires de femmes et de pierres, et de qui sait encore. Nous y associerons des chants ressortis des collectages du matrimoine de oral auvergnat. Le Gamounet 40 rue de la République 63200 Saint-Bonnet-près-Riom Saint-Bonnet-près-Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 63 36 75 http://www.lebrayauds.fr Stationnement recommandé sur les parkings du village pour éviter l’encombrement de la rue de le République Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Bonnet-prés-Riom Autres Lieu Le Gamounet Adresse 40 rue de la République 63200 Saint-Bonnet-près-Riom Ville Saint-Bonnet-près-Riom Departement Puy-de-Dôme Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Le Gamounet Saint-Bonnet-près-Riom

Le Gamounet Saint-Bonnet-près-Riom Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-bonnet-pres-riom/