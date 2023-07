Journées du Matrimoine Rencontre avec des femmes artistes de la pierre Le Gamounet Saint-Bonnet-près-Riom, 16 septembre 2023, Saint-Bonnet-près-Riom.

Journées du Matrimoine Rencontre avec des femmes artistes de la pierre Samedi 16 septembre, 16h00 Le Gamounet Entrée libre. Repas partagé suivant la rencontre tiré du sac.

La pierre de Volvic est à la base de la construction des joyaux du patrimoine auvergnat. Mais connaissez-vous des femmes qui travaillent cette pierre ? Des tailleuses, des émailleuses, des graveuses, des sculptrices ?

Le Matrimoine de demain, c’est le travail des femmes artisanes et artistes d’aujourd’hui. Dans de nombreux métiers, avant de pouvoir transmettre du matrimoine, les créatrices d’aujourd’hui ont déjà dû se faire leur place dans un monde d’hommes. C’est le cas des femmes des métiers de la pierre. Elles ont fait leur apprentissage dans des classes de garçons et auprès de « maîtres artisans ». Elles ont su créer leur gagne-pain, apporter leur touche spécifique au secteur, mais elles restent encore souvent méconnues du public, et des jeunes filles en âge de choisir leur avenir.

Nous, les Brayauds, association d’éducation populaire autour des musiques, danses et traditions du pays auvergnat, souhaitons mettre en lumière ces femmes qui sont en train de construire notre matrimoine de demain. Nous les invitons à venir exposer leurs œuvres, et à parler de leur métier et de sa transmission autour d’une table ronde. Sophie Blanchard, Chloé Mazayes et Mélissa Mégalatchoumy ont répondu présentes.

Comme on ne déroge pas à la bonne renommée des Brayauds, cette belle journée sera complétée par un repas partagé et une veillée.

Le Gamounet 40 rue de la République 63200 Saint-Bonnet-près-Riom Saint-Bonnet-près-Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 63 36 75 http://www.lebrayauds.fr Stationnement recommandé sur les parkings du village pour éviter l’encombrement de la rue de le République

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Chloé Mazaye