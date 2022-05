Le Gallo à l’honneur en mai Centre culturel Le Forum, 15 mai 2022, Nivillac.

Le Gallo à l’honneur en mai

du dimanche 15 mai au samedi 21 mai à Centre culturel Le Forum

Le Forum s’inscrit dans une démarche de soutien au gallo depuis longtemps et le met en exergue par l’accueil de spectacles, de conférences ou autre causerie autour de cette langue, bien longtemps méprisée ! Les festivités de ce mois de mai débuteront par un café-galo animée par Jessica Haumont, au bar Le Cycrien’s, à Nivillac, le dimanche 15 mai à 15h. Entrée libre et gratuite. Jessica se consacre à la préservation du gallo, langue de son enfance, et sillonne les routes de Bretagne pour recueillir auprès des ancien-ne-s une langue et une mémoire vivantes. Elle travaille à l’association Chubri, dont la mission est de favoriser la transmission du gallo et est aussi administratrice du collectif Bertègn Galèzz, dont l’objectif est la connaissance et la promotion du gallo. Deux autres rendez-vous au Forum autour du Gallo avec Mataô Rollo et Marie Chiff’mine, tous deux conteurs gallophones. La Houle es avettes – La caverne des abeilles – vendredi 20 mai à 20h30 Les gens chantent à l’unisson leurs milliers de langues sous le regard bienveillant de Meman Grande, mais la honte munie de ses couteaux fait des ravages. Un vent d’oubli se lève et colporte la nouvelle : Le gallo serait-il mort ? Sous leurs casquettes d’herboristes-conteurs, ils mènent l’enquête. Tarifs : de 8€ à 12€ Galo Zen – Samedi 21 mai à 15h Une balade contée et bilingue dans un joli endroit de Nivillac. Ces deux guides clownesques mettront le public, gallésant ou non, en condition de découverte, d’apprentissage ou de révision du gallo, le tout dans un état de détente formidable ! Des postures de bien-être et des jeux accompagnent avec humour cette école buissonnière qui incite le public à se transformer en super-héros libérateurs de langue en danger. La météo annonce une averse de poésie, contes, blagues, chant et danse en gallo ! Tarif : 7€ / Gratuit jusqu’à 15 ans et pour ceux qui ont acheté un billet le vendredi

Renseignement au 02 99 90 82 82

Trois événements autour du gallo sont proposés à Nivillac

Centre culturel Le Forum 56100 Nivillac Nivillac Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T17:00:00;2022-05-20T20:30:00 2022-05-20T22:00:00;2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T17:00:00