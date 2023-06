À la découverte des coulisses du théâtre de Saintes Le Gallia-Théâtre-Cinéma Saintes, 15 septembre 2023, Saintes.

Il y a de la lumière… Alors glissons-nous dans le Gallia-Théâtre-Cinéma et découvrons ensemble le lieu, son activité et ses coulisses.

Le Gallia ouvre ses portes au public dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Découvrez les secrets et les coulisses de cette salle emblématique de Saintes !

Inauguré en 2003, au cœur du secteur sauvegardé, le Gallia-Théâtre-Cinéma est, en ce début de XXIe siècle, le fruit d'une importante rénovation mêlant matériaux ancestraux, architecture contemporaine, techniques modernes et contraintes liées aux spectacles vivants.

Conçu par les architectes Élisabeth Douillet, Bernard Mauplot et Michel Seban.

Le Gallia rend compte, dans sa programmation, de la diversité de l’actualité artistique et de ses nouveaux courants esthétiques en proposant des découvertes innovantes avec une attention particulière aux jeunes artistes. Une programmation pluridisciplinaire où la dimension théâtrale est largement affirmée : c’est en moyenne 30 à 35 spectacles pour 70 à 80 représentations par saison, dont un tiers est consacré à l’adresse de la jeunesse sur le temps scolaire et familial.

La salle du Gallia est un théâtre à deux balcons avec une jauge de 502 places assises, dont 4 emplacements libres pour les personnes à mobilité réduite (PMR). La salle de spectacle est climatisée.

La salle de cinéma climatisée de 100 places est située au sous-sol. Elle est accessible également par un ascenseur facilitant l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Le Gallia-Théâtre propose de nombreux spectacles et plusieurs projections cinématographiques pendant l’année : théâtre, danse, musique, comédie, documentaires, films…

©Cécile Chemin