Le Galichon des Gallèseries Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Le Galichon des Gallèseries Saint-Malo, 4 mars 2022, Saint-Malo. Le Galichon des Gallèseries Saint-Servan Place Bouvet Saint-Malo

2022-03-04 – 2022-03-04 Saint-Servan Place Bouvet

Saint-Malo Ille-et-Vilaine C’est la grande soirée des conteurs gallo.

8 conteurs et conteuses se succéderont sur scène pour un spectacle de 2 heures : Roger le contou, Fred le disou, Stéphane Roger, Fanette, Alain Leseignoux, Jackysourdrille, Daniel Robert, Pascal Renaudin. Le Dimanche, rendez-vous à 10h à la capitainerie du port des Bas-Sablons pour la balade chantée.

Avec les chantous des pays de Vilaine, Daniel Cottin, Calixe, Pierrick Hercelin et les Amusous

d’Monde. Organisé par le Centre Culturel Breton +33 6 79 80 36 30 C’est la grande soirée des conteurs gallo.

8 conteurs et conteuses se succéderont sur scène pour un spectacle de 2 heures : Roger le contou, Fred le disou, Stéphane Roger, Fanette, Alain Leseignoux, Jackysourdrille, Daniel Robert, Pascal Renaudin. Le Dimanche, rendez-vous à 10h à la capitainerie du port des Bas-Sablons pour la balade chantée.

Avec les chantous des pays de Vilaine, Daniel Cottin, Calixe, Pierrick Hercelin et les Amusous

d’Monde. Organisé par le Centre Culturel Breton Saint-Servan Place Bouvet Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Saint-Servan Place Bouvet Ville Saint-Malo lieuville Saint-Servan Place Bouvet Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Le Galichon des Gallèseries Saint-Malo 2022-03-04 was last modified: by Le Galichon des Gallèseries Saint-Malo Saint-Malo 4 mars 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine