DANS LES BOIS LE GALET St Martin De Crau, 1 juin 2024, St Martin De Crau.

5ans et plusChangeons d’air ! Tartine Reverdy invite petits et grands à la suivre pour chanter sous les feuillages, danser sous les branchages, vivre nos rêves, avec des chansons pleines de malice et de poésie.Marchez dans les bois ! Soyez nature ! Vivez vos rêves ! Hurlez « je suis en vie » ! Un nouveau spectacle tout-en-bois !Tartine Reverdy et ses compagnons musiciens de toujours nous entraînent dans un nouveau tour de chant « dans les bois », sorte de manifeste qui chante l’urgence des grands défis d’aujourd’hui et le bonheur de respecter la forêt, les animaux et le vivant. Chanter qu’il est bon de prendre un arbre dans ses bras, de marcher en forêt, de sentir l’odeur du bois, d’écouter la nature, et de se promener dans les bois avec un loup tout doux et rigolo !Parce qu’il est grand temps de changer d’air, c’est sur une scène bourrée d’oxygène qu’elle invite petits et grands à la suivre pour chanter sous les feuillages, danser sous les branchages, vivre nos rêves grâce à ses chansons pleines de malice et de poésie.Cie Tartine ReverdyDirection artistique, écriture, jeu : Tartine ReverdyMusiciens et arrangements : Anne List et Joro RaharinjanaharySon : Benoît BurgerLumières et décors : Stéphane CronenbergerDessin et scénographie : Mathieu linotte Scénographie et pédagogie : Léonie BruxerVidéos : Zélie ChalvignacVoix du Loup : Bruno MouryAvec le soutien de la Région Grand Est, de la DRAC Grand Est, de la Ville de Strasbourg, de l’Adami et de la Sacem.

Tarif : 9.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-06-01 à 11:00

Réservez votre billet ici

LE GALET Place F.Mitterrand 13310 St Martin De Crau