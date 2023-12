BOODER LE GALET St Martin De Crau, 25 mai 2024, St Martin De Crau.

Grâce à son humour toujours aiguisé et son autodérision, Booder vous donne son ressenti de la vie dans cette société de beaux gosses .Après le succès de ses rôles au cinéma dans Neuilly sa mère 1 et 2 et Beur sur la ville et après le carton de sa pièce de théâtre La grande évasion , Booder revient à ses premiers amours : le one man show, pour notre plus grand plaisir…Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son pays d’origine, tout y passe.

Tarif : 26.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-05-25 à 21:00

LE GALET Place F.Mitterrand 13310 St Martin De Crau