VIPERE AU POING LE GALET St Martin De Crau, 12 avril 2024, St Martin De Crau.

Aurélien Houver incarne avec brio tous les personnages de cette adaptation du roman d’Hervé Bazin. Un témoignage vital et incendiaire qui dynamite les conventions de la relation parents-enfants.« La haine, beaucoup plus encore que l’amour, ça occupe. »Jean, dit Brasse-Bouillon, mène avec ses frères une guerre sans merci contre leur mère, une femme impitoyable et cruelle qu’ils ont surnommée Folcoche.Un témoignage vital et incendiaire qui dynamite les conventions traditionnelles de la relation parents-enfants. Entre fiction et autobiographie, Hervé Bazin brosse le portrait d’une famille détestable et attachante bravée par le cri de révolte d’un enfant.Aurélien Houver incarne avec brio tous les personnages de cette adaptation au théâtre pour la première fois du roman d’Hervé Bazin. Comme une madeleine de Proust, vous replongerez avec lui dans ces années d’enfance où nous avons haï Folcoche, tremblé pour Brasse-Bouillon et surtout pressenti l’anormalité des violences faites aux enfants.Avec : Aurélien HouverAdaptation : Victoria Ribeiro et Aurélien HouverMise en scène : Victoria Ribeiro

Tarif : 18.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE GALET Place F.Mitterrand 13310 St Martin De Crau