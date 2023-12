BALLET ROYAL NATIONAL DE GEORGIE LE GALET St Martin De Crau, 5 avril 2024, St Martin De Crau.

Prouesses techniques, énergie et une touche de modernité réinventent les danses folkloriques dans ce ballet « Fire of Georgia », proposé par le Royal National Ballet de Géorgie.Le Royal National Ballet de Géorgie est en recherche constante de chorégraphies nouvelles : tout en conservant les traditions, il mêle les éléments de la danse classique, moderne et traditionnelle. Prouesses techniques, énergie et une touche de modernité réinventent les danses folkloriques.FIRE GEORGIAN, « Le feu de Géorgie » est un spectacle qui n’a pas d’équivalent tant les performances des danseurs qui sont mises en scène sont extraordinaires. Les acrobaties, les cascades, le tempérament, la grâce, la synchronie, les danseurs tant artistiques qu’athlétiques, de ce point de vue c’est une innovation totale dans ce domaine des spectacles. Le public traverse un voyage historique vers les origines du peuple géorgien. Le rythme, la musique et les acrobaties proviennent du folklore géorgien. Les sons orientaux et occidentaux forment une harmonie entre eux. C’est un voyage magnifique à travers l’histoire de la Géorgie.

Tarif : 29.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE GALET Place F.Mitterrand 13310 St Martin De Crau