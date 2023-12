LES NEBRASKA JONES LE GALET St Martin De Crau, 19 mars 2024, St Martin De Crau.

Le duo Les Nebraska Jones, c’est la chronique douce-amère, poétique, et souvent audacieuse, des aventures de femmes d’aujourd’hui, teintées d’un folk hors d’âge, de cordes et d’élégance.Le duo Les Nebraska Jones, c’est la chronique douce-amère, poétique, et souvent audacieuse, des aventures de femmes d’aujourd’hui, teintées d’un folk hors d’âge, de cordes et d’élégance.Peu de groupes sonnent comme ce duo féminin, dont la force musicale singulière repose sur leurs harmonies veloutées.Les Nebraska Jones s’inspirent de l’esprit de la musique traditionnelle américaine folk et puisent un élan créatif intime avec leurs compositions en français.Un univers unique à découvrir en live avec leur tout premier album « Cordes Femmes » paru cette année.

Tarif : 11.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:30

LE GALET Place F.Mitterrand 13310 St Martin De Crau