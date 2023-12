MICHELE TORR LE GALET St Martin De Crau, 16 mars 2024, St Martin De Crau.

Avec ses mots simples, ses mélodies entêtantes et sa voix chaude, Michèle Torr est l’une de ces chanteuses au long cours qui touche le cœur de ses fans depuis plus de 60 ans…Michèle Torr fait partie de la famille ! Nous avons fait nôtres ses malheurs d’adolescente yéyé, ses bonheurs de mère, ses amours de femme, ses triomphes de vedette. Qu’elle en appelle à la tendresse ou nous emmène danser ce soir, 60 ans que sa voix nous trotte dans la tête et nous vise en plein cœur. Un anniversaire qu’elle fête dans cette nouvelle tournée avec son meilleur ami, le public.60 ans d’amour« Plus je travaille plus je me rends compte à quel point j’aime mon métier. Mon public, c’est mon ballon d’oxygène, ma plus merveilleuse histoire d’amour. Même lorsque j’ai traversé des moments plus difficiles, il ne m’a jamais abandonnée, au contraire, il a toujours été là pour m’encourager…».

Tarif : 34.20 – 37.50 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

LE GALET Place F.Mitterrand 13310 St Martin De Crau