OFE LE GALET St Martin De Crau, 12 mars 2024, St Martin De Crau.

De la pop/Indie aux sonorités hypnotiques, un voyage scénique rempli de folie et d’émotions, une plume poétique aux regards multiples, le tout en français. Voici les pièces du puzzle d’Ofé. Réelle autodidacte allant de la composition à l’écriture en passant par la réalisation de ses propres maquettes, sa musique porte un regard sur les années 80 en s’ancrant profondément dans l’ère actuelle de la nouvelle pop française. Chaque chanson a un axe allant de l’enfant à la femme ; de l’emprise à la liberté ; du rêve à la réalité jusqu’à même aborder la mort. Elle a voulu sublimer tout ça en faisant un petit clin d’œil au film Peter pan. Le mot parfait pour décrire son projet serait : LUNAIRE, car encore aujourd’hui, elle redécouvre certaines significations et l’histoire qu’il raconte. On peut aussi facilement se laisser porter, y dessiner les images que l’on veut et l’interpréter à sa sauce.Premier titre Bol de nuage blanc élu coup de cœur Riffx du mois du Juin. Premier EP Monde Imaginaire

Tarif : 11.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-12 à 20:30

LE GALET Place F.Mitterrand 13310 St Martin De Crau