COMEDIA BONITA LE GALET St Martin De Crau, 14 février 2024, St Martin De Crau.

Spectacle musical avec un chien, des chansons, du clown, des claquettes… ou pas !Comedia Bonita c’est :- La complicité d’un couple en dérapage d’intimité.- Un duo très très expérimenté de jeunes auteurs compositeurs interprètes.- Des mots qui « sont toutes les clefs », pour swinguer, pour dénoncer, pour chanter ou simplement pour s’aimer.Contrairement à leur précédent spectacle « Chansons à Risques », pour lequel ils avaient repris les semis de chansons existantes, Raquel et Nicolas ont, pour Comedia Bonita, semé leurs propres graines : ils ont écrit leurs chansons ; des chansons originales qui parlent d’amour, du monde, de la vie, de la mort et de jardins et de saumons.Auteurs, chanteurs, acteurs, musiciens… quel beau bazar !Compagnie Duo BonitoDirection artistique, auteurs compositeurs, interprètes clowns : Raquel Esteve Mora et Nicolas Bernard

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 19:00

Réservez votre billet ici

LE GALET Place F.Mitterrand 13310 St Martin De Crau