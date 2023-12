LES FOURBERIES DE SCAPIN LE GALET St Martin De Crau, 2 février 2024, St Martin De Crau.

Une version éminemment tonique de la plus célèbre des comédies de Molière. Un scapin virevoltant dénoue avec malice les intrigues amoureuses tout en réglant ses comptes avec les tyrannies paternelles. Une version éminemment tonique de la plus célèbre des comédies de Molière. Un scapin virevoltant dénoue avec malice les intrigues amoureuses tout en réglant ses comptes avec les tyrannies paternelles. C’est dans un univers noir et blanc de cinéma réaliste italien qu’est transportée cette aventure toute en couleur se déroulant à Naples. A travers la sobriété d’un port de pêche où Scapin attire dans ses filets sardines et baleines, la beauté des costumes transalpins du 17ème siècle, réinterprétés par la fée Catherine Lainard, vient affirmer une certaine élégance au visuel de nos Fourberies.Scapin s’amuse à utiliser les accessoires marins présents sur scène pour parer à toutes ses ruses : un sac de moules pour la scène du sac, une rame en guise de bâton, filet et trident pour transformer Sylvestre en un Poséidon terrifiant…L’univers du mime et de la commedia dell’arte est très présent et renforcé par le talent pharaonique de Geoffrey Palisse. Il faudra aussi compter sur le rythme implacable imposé par la pièce de Molière et l’attirance naturelle de Jean-Philippe Daguerre pour les acteurs physiques et généreux pour faire entendre à la fois le sens et le son de l’écriture intelligente et charnelle de Molière.CIE LE GRENIER DE BABOUCHKAAvec : Geoffrey Palisse, Jeanne Chérèze, Patrick Clausse, Théo Dusoulié, David Mallet, Agathe Sanchez, Jeanne Chérèze, Constantin Balsan ou Henri Jonquères d’Oriola,Pierre Benoist ou Stéphane Valin

Tarif : 21.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE GALET Place F.Mitterrand 13310 St Martin De Crau