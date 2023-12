HASSAN DE MONACO LE GALET St Martin De Crau, 27 janvier 2024, St Martin De Crau.

Si rire est bon pour la santé, le spectacle d’Hassan de Monaco, l’anesthésiste humoriste, est une véritable cure de jouvence, “un doliprane de l’humour” !Si rire est bon pour la santé, le spectacle d’Hassan de Monaco est une véritable cure de jouvence, “un doliprane de l’humour” !Hassan raconte dans ce one man tout public et rassembleur sa vie atypique : d’origine marocaine, il a vécu toute sa vie en Principauté de Monaco. Une situation singulière dans un lieu particulier. Aujourd’hui, il partage sa vie entre son métier d’anesthésiste au Centre Hospitalier Princesse Grace et la scène. Avec en fil rouge un hommage à ses parents, Hassan nous parle de son enfance, de Monaco, de l’hôpital, … toutes les étapes qui l’ont mené à la scène.

Tarif : 17.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 21:00

LE GALET Place F.Mitterrand 13310 St Martin De Crau