GIL ET BEN LE GALET St Martin De Crau, 19 janvier 2024, St Martin De Crau.

Gil va se marier aujourd’hui ! Et pour préparer cette journée inoubliable, il fait appel à` Ben, son ami d’enfance.« Le sort fait les parents, le choix fait les amis. » Mais Ben, est-ce le bon choix ?…A vos marques ! Prêt ! Marié ?Gil va dire « OUI » pour vivre la plus belle journée de sa vie… Le Mariage !C’est le jour « J », Gil va se marier ! Et pour préparer cette journée inoubliable, il fait appel a` Ben, son ami d’enfance. « Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais Ben, est-ce le bon choix ?…Gil et Ben, c’est un savant mélange entre une véritable pièce de théâtre et des sketchs fous.Du rythme, des rebondissements, du rire, de l’impro, vous vivez avec eux les péripéties qui feront de cette journée une réussite ! Ou pas…« Quand AMOUR et HUMOUR ne font plus qu’un », GIL et BEN sont Re´Unis pour le meilleur et pour le RIRE.Gil et Ben restent toujours au vin d’honneur et au selfie officiel.Le mot du metteur en scène, Cartman :Gil et Ben, c’est d’abord un coup de foudre artistique et humain. Tous les ingrédients sont là pour un spectacle populaire au plus noble sens du terme.Le capital sympathie, l’énergie, la nature comique de Benoit est rare. Il est la générosité du sud-ouest à l’état pur !Gil, on ne le présente plus mais croyez-moi, il va encore vous surprendre !AGIL PRODUCTIONSAvec : Gil Alma et Benoit JoubertAuteurs : Benoit Joubert, Gil Alma, Jean-Sébastien Marty, Fabien Brulard, Fanny Guichard

Tarif : 24.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-19 à 21:00

Réservez votre billet ici

LE GALET Place F.Mitterrand 13310 St Martin De Crau