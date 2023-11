Michèle Torr Le galet Saint-Martin-de-Crau, 16 mars 2024, Saint-Martin-de-Crau.

Michèle Torr Samedi 16 mars 2024, 20h00 Le galet A partir de 34,20€

Michèle Torr revient en tournée pour ses 60 ans de carrière!

Avec plus de 35 millions de disques vendus dans le monde, Michèle Torr possède l’un des plus beaux palmarès de la chanson française. Elle a également été récompensée par 30 disques d’or et 1 disque de platine.

Le galet Place F.Mitterrand 13310 ST MARTIN DE CRAU Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/michele-torr-billet/idmanif/562282 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

