Nuit de la Femme: Film “Mon Héroïne” avec Noémie Lefort + Concert Pur-Sang + Cocktail + Discussion Le galet, 11 mars 2023, Saint-Martin-de-Crau.

Nuit de la Femme: Film “Mon Héroïne” avec Noémie Lefort + Concert Pur-Sang + Cocktail + Discussion Samedi 11 mars, 18h00 Le galet

A partir de 21,80€

♫♫♫

Le galet Place F.Mitterrand 13310 ST MARTIN DE CRAU Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “https://cdc.maplace.fr/”}]

Nuit de la Femme

Film “Mon Héroïne” avec Noémie Lefort + Concert Pur-Sang + Cocktail + Discussion

TOUT PUBLIC

Durée : Environ 4h

Tarif : 20€

Programme de la soirée :

– Présentation de l’équipe

– Mini-concert de Pur-Sang (30min)

– Film “Mon Héroïne” (1h50)

– Cocktail

– Discussion avec Noémie Lefort, Claire et Skye

« Mon Héroïne » est un feel-good movie qui raconte l’histoire d’une jeune femme surprotégée par sa mère, qui décide de partir pour New-York pour un projet fou : donner son scénario à Julia Roberts.

Cette histoire improbable est pourtant celle de Noémie Lefort. Pour ce film, la Réalisatrice a fait appel à une équipe quasi exclusivement féminine, et a confié la bande originale de son film à deux « amies » du C.D.C., Claire et Skye du groupe Pur-Sang.

Elles nous en parlent, sans trop pouvoir en dévoiler, en fin de repas après leur concert chez nous en mars 2022. Là, forcément, nos esprits passionnés ont le déclic.

Plusieurs mois, mails, appels et sms plus tard, le projet se concrétise enfin avec, il y a quelques jours, cerise sur la gâteau, confirmation de la présence de Noémie Lefort pour la soirée.

Film, concert, cocktail, discussion avec la Réalisatrice et les compositrices et interprètes de la bande originale, une Nuit de la Femme différente. L’occasion de vivre un film autrement et de prendre la mesure de l’aventure humaine qui se joue derrière le grand écran.

Billetterie en vente auprès de l’accueil du C.D.C.

04 90 47 06 80

https://cdc.maplace.fr/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T18:00:00+01:00

2023-03-11T22:30:00+01:00