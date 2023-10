Fibram par la Compagnie Chriki’Z le galet Pessac, 18 janvier 2024, Pessac.

Fibram par la Compagnie Chriki’Z Jeudi 18 janvier 2024, 20h00 le galet 22/18/9/6 €

Sur scène, il y a là quatre personnages. Un joueur de oud qui passe du traditionnel à l’électrique, de la douceur à la violence pour accompagner la voix céleste de la soprane qui fait le lien entre la musique et les corps. Elle est un passeur entre le monde du réel et l’imaginaire et elle est FiBraM, ce fil imaginaire qui relie deux mondes, deux états opposés.

FiBram, c’est ça : deux corps que tout oppose, une esthétique personnelle où le hip-hop devient un langage universel, une chorégraphie classique qui utilise les gestes des danses urbaines pour se jouer des différences et des codes.

Le quartet :

danse : Jeanne Zoulay et Teddy Verardo,

chant : Alice Duport-Percier,

Oud : Jérôme Levatois

En partenariat avec la Ville de Pessac.

Durée 1 h

Tarifs : 22/18/9/6 €

le galet 35 Av. du Pont de l’Orient, 33600 Pessac Pessac 33600 Noès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « citu00e9cirque@mairie-begles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 95 »}, {« type »: « link », « value »: « http://digitick.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-18T20:00:00+01:00 – 2024-01-18T21:00:00+01:00

2024-01-18T20:00:00+01:00 – 2024-01-18T21:00:00+01:00

danse spectacle

Emma Derrier