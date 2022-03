Le gala du rire de Sanguinet Sanguinet Sanguinet Catégories d’évènement: Landes

Le gala du rire de Sanguinet est organisée par l'association TAPAGES. Au programme pour cette édition 2022 : Vendredi 11 Mars à 20h30 : Monsieur S #shaolinjobar. (De 8 à 12€) Atelier "Yoga du rire" à 10h30 organisé par l'association Tapages (inscriptions : 5€). Samedi 12 Mars à 20h30 : Marco et Mayel Elhajaoui (De 10 à 16€) Buvette et petite restauration sur place.

