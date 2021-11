LE GALA DU PRINTEMPS DU RIRE Centre de Congrès Diagora, 11 mars 2022, Labège.

LE GALA DU PRINTEMPS DU RIRE

Centre de Congrès Diagora, le vendredi 11 mars 2022 à 20:30

Depuis plus de 27 ans, à l’instant où la belle saison pointe son nez a lieu le **Festival du Printemps du Rire**, pour le plus grand plaisir des afficionados d’humour et de rigolade ! Nous sommes ravis d’accueillir une nouvelle fois ce Festival… C’est le top départ d’un festival d’humour d’un mois dans toute la Haute-Garonne… et **c’est à Diagora que se tiendra l’ouverture de cette 28è édition !** **6 artistes** repérés des 4 coins de l’Europe francophone (dans le cadre du tremplin des Jeunes Talents) monteront sur scène pour vous offrir un humour frais et pétillant. Tous les ans, ces étoiles montantes sont accompagnées d’un parrain ou d’une **marraine** et cette année, le Printemps du Rire est fier d’annoncer que ce sera **Élodie Poux** à l’honneur pour accompagner ces graines de l’humour dans cette belle aventure ! Au programme de leur périple : une Masterclass et une tournée d’une semaine dans le département !

entrée payante

Centre de Congrès Diagora 150 rue Pierre-Gilles de Gennes, 31670 Labège Labège Haute-Garonne



2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T23:00:00