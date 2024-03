LE GALA DU PRINTEMPS Centre de Congrès et d’exposition Diagora Labège, vendredi 8 mars 2024.

LE GALA DU PRINTEMPS 6 étoiles montantes du rire sélectionnées sur 200 candidatures en Europe francophone dans le cadre du Tremplin du Printemps du Rire… Mais pas que ! Vendredi 8 mars, 20h00 Centre de Congrès et d’exposition Diagora Entrée sur réservation

Une marraine que l’on ne présente plus pour accompagner ces jeunes talents sur la scène : Christine Berrou, ainsi que la grande gagnante du Tremplin 2023 Charlotte Deslions qui présentera un passage de son nouveau spectacle Salle d’attente ! Une belle occasion de découvrir l’humour de demain et fêter le lancement des 30 ans du festival !

Le Centre de Congrès et d’exposition Diagora est un lieu de travail et de rencontres pouvant accueillir de multiples événements professionnels et grand-public !

Centre de Congrès et d'exposition Diagora 150 Rue Pierre Gilles de Gennes – Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

