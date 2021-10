Puyoô Puyoô Puyoô, Pyrénées-Atlantiques Le Gahus en rose : Course et marche Puyoô Puyoô Catégories d’évènement: Puyoô

Pyrénées-Atlantiques

Le Gahus en rose : Course et marche 2021-10-10 09:00:00 – 2021-10-10 13:00:00 Mairie 1 place de la Mairie

Puyoô Pyrénées-Atlantiques Puyoô 7 EUR Course sur route de 9 km chronométrée et une marche sur les hauteurs de Puyoô (route du hameau) au profit de la recherche pour le cancer du sein.

Des grillades clôtureront cette matinée.

+33 6 22 41 07 08

Les amis du Gahus

