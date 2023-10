Journée spéciale « La Randuro » Le Gachou Souillac, 5 novembre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Enduros, motos, quads, motos électriques et SVV

Venez découvrir le monde du sport mécanique sur le domaine de 35 hectares chez School Rider avec ses différentes pistes du SX, MX, Prairies et Enduro. Cette journée a pour but de faire découvrir le plaisir d’évasion, d’avoir de nouvelles sensations autour de cette discipline qu’est le sport mécanique

Restauration et buvette sur place.

2023-11-05 09:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. EUR.

Le Gachou School Rider

Souillac 46200 Lot Occitanie



Enduros, motorcycles, quads, electric bikes and SVVs

Come and discover the world of motorsports on School Rider’s 35-hectare estate, with its various SX, MX, Prairies and Enduro tracks. The aim of the day is to help you discover the pleasure of escaping and experiencing new sensations in the world of motorsports

Catering and refreshments on site

Enduros, motos, quads, bicicletas eléctricas y SVV

Venga a descubrir el mundo del motor en la finca de 35 hectáreas de School Rider, con sus diferentes pistas de SX, MX, Praderas y Enduro. El objetivo de la jornada es hacerle descubrir el placer de evadirse y experimentar nuevas sensaciones en el mundo del motor

Catering y refrescos in situ

Enduros, Motorräder, Quads, Elektromotorräder und SVV

Entdecken Sie die Welt des Motorsports auf dem 35 Hektar großen Gelände von School Rider mit seinen verschiedenen SX-, MX-, Prairie- und Enduro-Strecken. Ziel dieses Tages ist es, die Freude an der Flucht aus dem Alltag zu wecken und neue Eindrücke rund um die Disziplin des Motorsports zu vermitteln

Essen und Trinken vor Ort

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Vallée de la Dordogne