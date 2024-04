Le Gabas en vélo électrique Eslourenties-Daban, samedi 7 septembre 2024.

Le Gabas en vélo électrique Eslourenties-Daban Pyrénées-Atlantiques

Balade naturaliste en vélo électrique.

Une journée de balade pour mettre en valeur l’éco mobilité avec une sensibilisation à l’environnement et des visites patrimoniales (lac du Gabas et village de Pontacq). Lecture de paysage et de la chaîne des Pyrénées.

Pour tout public dès 12 ans.

Avec Rando’R’Pyrénées. 6 6 EUR.

Début : 2024-09-07 09:00:00

fin : 2024-09-07 14:00:00

Lac du Gabas

Eslourenties-Daban 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpiebearn@gmail.com

