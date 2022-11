STOO ODOM + The ODOMIZERS Le Fuzz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

STOO ODOM + The ODOMIZERS Mercredi 23 novembre, 19h00 Le Fuzz

♫♫♫ Le Fuzz 12 rue Bussy l’indien 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Session improvisée – Contrebasse – Guitares et instruments étranges avec :

Stoo Odom, contrebasse – New Orleans

James McLellan ( No Jazz Quartet ) -Guitare

Sami Maison ( Multi talents )-Guitare

M.S – Instruments Etranges

Entrée Prix libre

2022-11-23T19:00:00+01:00

2022-11-23T21:30:00+01:00

