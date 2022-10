La rentrée de Fin de Semaine: Le Fuzz, 23 octobre 2022, Marseille.

La rentrée de Fin de Semaine, c’est le 23 octobre !

On attaque fort avec L’Orchidée Cosmique , groupe tout seul ambient post-metal

https://www.lorchideecosmique.com/musique/

suivi de Sable Sorcière, groupe tout seul aussi, oeuvrant lui dans postpunk noise.

https://coeursurtoi.bandcamp.com/track/sable-sorci-re-la-f-te-sous-terre

Un aussi beau plateau ne pouvait avoir lieu qu’au Fuzz (12 rue Bussy l’Indien / Marseille), notre disquaire préféré.

Comme cette rentrée a lieu un dimanche, on commence tôt et on finit tôt, parce que le lendemain y’a open space et machine à café.

Ouverture des portes à 18h, les concerts commencent VRAIMENT à 19h30 et finissent à 21h30.

Y’aura du merch à vendre. Et l’entrée du concert, c’est prix libre + 1€ d’adhesion

Bref, du bruit et de la bière, quoi de mieux pour une rentrée de qualité ?



