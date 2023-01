LE FUTURISME ITALIEN, UN ART FASCISTE ? Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Le futurisme italien, un art fasciste ? Par Patrick Marcolini maître de conférences en philosophie de l’art à l’Université Paul Valéry, spécialiste des avant-gardes et des rapports entre art et politique. Pour Patrick Marcolini, le Futurisme italien, mouvement artistique d’avant-garde du début du XXème siècle, a souffert d’être présenté comme proche du fascisme. Sa conférence s’attachera à nuancer ce jugement et à le présenter comme l’un des moments charnière de la modernité où s’est renversé le rapport de l’être humain à son propre appareillage technologique. Patrick Marcolini est maître de conférences en philosophie de l’art à l’Université Paul Valéry. Spécialiste des avant-gardes et des rapports entre art et politique, il a notamment publié Le Mouvement situationniste. Une histoire intellectuelle (L’échappée, 2013). 1h15 en français Le futurisme italien, un art fasciste ? dante.montpellier@yahoo.fr +33 4 67 60 27 82 http://www.dantealighierimontpellier.com/ Montpellier

