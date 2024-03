Le futur de l’Humanité est-il sur Mars ? [Fascinante planète Mars] Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne, jeudi 28 mars 2024.

Le futur de l’Humanité est-il sur Mars ? [Fascinante planète Mars] conférence Jeudi 28 mars, 13h00 Maison du livre, de l’image et du son

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T13:00:00+01:00 – 2024-03-28T15:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T13:00:00+01:00 – 2024-03-28T15:00:00+01:00

La Maison du livre, de l’image et du son vous invite au nouveau cycle de conférence de l’Université ouverte Lyon 1, Fascinante planète Mars, trois jeudis de 14h à 16h.

Près de 60 ans après le premier survol de Mars par une sonde spatiale, l’intérêt pour l’exploration de la Planète Rouge ne se tarit pas, bien au contraire. Dans ce cycle, nous nous pencherons sur le passé mouvementé de Mars et verrons comment robots et Intelligence Artificielle aident les géologues à le décrypter. Mais nous regarderons aussi vers le futur et suivrons la démarche des ingénieurs qui développent des systèmes pour emmener des humains fouler le sol de Mars, voire tenter de s’y installer plus durablement.

Coordonné par Erwin Dehouck, maître de conférences, Université Lyon 1

Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/le-futur-de-lhumanite-est-il-sur-mars-fascinante-planete-mars/ »}]

Découvertes et société adultes