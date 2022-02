LE FUTUR C’EST MAINTENANT – COLLECTE DE DÉCHETS La Salvetat-sur-Agout, 30 avril 2022, La Salvetat-sur-Agout.

LE FUTUR C’EST MAINTENANT – COLLECTE DE DÉCHETS La Salvetat-sur-Agout

2022-04-30 13:00:00 13:00:00 – 2022-04-30

La Salvetat-sur-Agout Hérault La Salvetat-sur-Agout

Première journée de collecte de déchets !

Derrière cette organisation se cache une réelle motivation : Léa, étudiante en Bachelor Tourisme, Responsable du Développement Touristique, à l’école Keyce Academy, à Pérols, souhaite créer une réelle prise de conscience écologique :” il n’est jamais trop tard pour prendre soin de notre planète. La Nature a besoin de nous.

Mais rien ne sera possible sans vous : venez nombreux, nous aurons besoin de votre aide pour ramasser le plus de déchets possibles !

« Il n’y a pas de petits gestes quand nous sommes 7 milliards à le faire. »

Du matériel sera mis à disposition mais n’hésitez pas à prendre gants, vêtements assez chaud (selon la météo), chaussures de marches et motivation !!

+33 5 32 11 09 25

LEA DUPUY

La Salvetat-sur-Agout

dernière mise à jour : 2022-02-18 par OT MLHL – BIT La Salvetat