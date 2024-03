Le futur, c’est l’avenir • Les 3 Points de suspension Les Champs Libres Rennes, samedi 23 mars 2024.

Le futur, c’est l’avenir • Les 3 Points de suspension Entre collecte d’opinions et tests de personnalités, cette performance façonne un diagnostic de nos relations aux temps à venir et établit les récits opérants qui conditionnent nos comportements. 23 et 24 mars Les Champs Libres Gratuit sur inscription dans le hall des Champs Libres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:30:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T14:30:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Les Tombées de la Nuit présentent 3 spectacles dans le cadre de Nos Futurs. Cet événement porté par Les Champs Libres, en partenariat avec le journal Le Monde, donne une voix à la jeunesse en lui offrant un espace de discussion et de réflexion sur divers sujets d’actualité.

Quel type de futur êtes-vous ? Futur décroissant téméraire, conspirationniste romantique ou spaceX solitaire ? Cette performance établit un diagnostic de nos rapports au temps à venir pour mieux nous aider à soigner nos futurs.

Entre collecte d’opinions et tests de personnalités, Le futur, c’est l’avenir façonne un diagnostic de nos relations aux temps à venir et établit les récits opérants qui conditionnent nos comportements.

L’expérience « low cost » nous propose des alternatives pour transformer les fictions imposées par le réel et notre modernité. À la fin de la performance, spectateurs et spectatrices repartent avec le profil type de leurs relations à l’avenir, un climat astral ainsi qu’un diagnostic d’actions à suivre pour mieux interagir et soigner leurs relations au futur.

Ce futur sera-t-il conforme aux stratégies des planifications limitatives des potentiels différés ? Ou sera-t-il tempête de diamant ? Votre avis compte. Votre opinion compte. Votre avenir compte.

Gratuit sur inscription dans le hall des Champs Libres • Attention, jauge limitée • Renseignements sur lestombeesdelanuit.com

Les Champs Libres cours de Alliés rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Théâtre Performance

Benjamin Le Bellec