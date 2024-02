Le futur, c’est l’avenir • Les 3 Points de suspension Les Champs Libres Rennes, dimanche 24 mars 2024.

Du 2024-03-23 14:30 au 2024-03-24 18:00.

Les Tombées de la Nuit présentent 3 spectacles dans le cadre de Nos Futurs. Cet événement porté par Les Champs Libres, en partenariat avec le journal Le Monde, donne une voix à la jeunesse en lui offrant un espace de discussion et de réflexion sur divers sujets d’actualité.

Quel type de futur êtes-vous ? Futur décroissant téméraire, conspirationniste romantique ou spaceX solitaire ? Cette performance établit un diagnostic de nos rapports au temps à venir pour mieux nous aider à soigner nos futurs.

Entre collecte d’opinions et tests de personnalités, Le futur, c’est l’avenir façonne un diagnostic de nos relations aux temps à venir et établit les récits opérants qui conditionnent nos comportements.

L’expérience « low cost » nous propose des alternatives pour transformer les fictions imposées par le réel et notre modernité. À la fin de la performance, spectateurs et spectatrices repartent avec le profil type de leurs relations à l’avenir, un climat astral ainsi qu’un diagnostic d’actions à suivre pour mieux interagir et soigner leurs relations au futur.

Ce futur sera-t-il conforme aux stratégies des planifications limitatives des potentiels différés ? Ou sera-t-il tempête de diamant ? Votre avis compte. Votre opinion compte. Votre avenir compte.

Gratuit sur inscription dans le hall des Champs Libres

