Le fusible Bragny-sur-Saône Bragny-sur-Saône Catégories d’évènement: Bragny-sur-Saône

Saône-et-Loire

Le fusible Bragny-sur-Saône, 1 avril 2022, Bragny-sur-Saône. Le fusible Salle des fêtes 8 Rue de Montée Bragny-sur-Saône

2022-04-01 – 2022-04-01 Salle des fêtes 8 Rue de Montée

Bragny-sur-Saône Saône-et-Loire Bragny-sur-Saône EUR 8 8 Paul, un homme d’affaires de 45 ans, est sur le point de changer radicalement de vie…Il a tout organisé dans les moindres détails : la vente lucrative de son site internet à une compagnie russe, son divorce et son départ sur une île paradisiaque avec sa maîtresse… Seul confident de son stratagème et de ses projets du lendemain : son ami Michel, génie de l’informatique naïf et gaffeur qui suit Paul comme un phare… Mais à la veille de ce jour fatidique, tout bascule : un court-circuit fait exploser le four au moment même où Paul se trouve dans la cuisine. Il sort indemne, mais contre toute attente, a totalement perdu la mémoire. +33 3 85 91 87 32 Paul, un homme d’affaires de 45 ans, est sur le point de changer radicalement de vie…Il a tout organisé dans les moindres détails : la vente lucrative de son site internet à une compagnie russe, son divorce et son départ sur une île paradisiaque avec sa maîtresse… Seul confident de son stratagème et de ses projets du lendemain : son ami Michel, génie de l’informatique naïf et gaffeur qui suit Paul comme un phare… Mais à la veille de ce jour fatidique, tout bascule : un court-circuit fait exploser le four au moment même où Paul se trouve dans la cuisine. Il sort indemne, mais contre toute attente, a totalement perdu la mémoire. Salle des fêtes 8 Rue de Montée Bragny-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bragny-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Bragny-sur-Saône Adresse Salle des fêtes 8 Rue de Montée Ville Bragny-sur-Saône lieuville Salle des fêtes 8 Rue de Montée Bragny-sur-Saône Departement Saône-et-Loire

Le fusible Bragny-sur-Saône 2022-04-01 was last modified: by Le fusible Bragny-sur-Saône Bragny-sur-Saône 1 avril 2022 Bragny-sur-Saône Saône-et-Loire

Bragny-sur-Saône Saône-et-Loire