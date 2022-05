Le furoshiki, fleurs teintées sur tissu Jardin de l’arsenal Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Pas-de-Calais

Le furoshiki, fleurs teintées sur tissu Jardin de l’arsenal, 4 juin 2022, Gravelines. Le furoshiki, fleurs teintées sur tissu

Jardin de l’arsenal, le samedi 4 juin à 14:00 Le furoshiki est un emballage cadeau en tissu réutilisable japonais pour remplacer le papier cadeau jetable. Dans les jardins de l’Arsenal, collectons des herbes folles pour teinter un carré de coton Jardin de l’arsenal Place A. Denvers, Gravelines, Nord, Hauts-de-France Gravelines Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gravelines, Pas-de-Calais Autres Lieu Jardin de l'arsenal Adresse Place A. Denvers, Gravelines, Nord, Hauts-de-France Ville Gravelines lieuville Jardin de l'arsenal Gravelines Departement Pas-de-Calais

Jardin de l'arsenal Gravelines Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gravelines/

Le furoshiki, fleurs teintées sur tissu Jardin de l’arsenal 2022-06-04 was last modified: by Le furoshiki, fleurs teintées sur tissu Jardin de l’arsenal Jardin de l'arsenal 4 juin 2022 Gravelines Jardin de l'arsenal Gravelines

Gravelines Pas-de-Calais