Le Funny Musical Saint-Cannat, 14 juin 2022

rue Robespierre Esplanade la salle Yves Montand Saint-Cannat

2022-06-14 21:30:00 – 2022-06-16 23:00:00

Saint-Cannat Bouches-du-Rhône Saint-Cannat

Le théâtre forain déambule en pays d’Aix pour plusieurs festivals d’été en 2022. Il accueille des créations, mais aussi des spectacles invités. Cette année, nous avons la joie d’accueillir le célèbre Philippe Caubère pour Les lettres de mon moulin #3.”



● le 14 Juin : Le troisième volet des Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet Les Etoiles choisies, présentées, mises-en-scène et jouées par Philippe Caubère, en avant-première mondiale.

● le 15 Juin : Mes Copines d’abord, un biopic musical et humoristique sur Georges Brassens mis en scène par Frédéric Muhl Valentin. Laissez-vous entraîner par les voix envoûtantes de Canelle Petit et Jessica Parise, accompagnées par la musique du talentueux Olivier Martin Delalez.

● le 16 Juin : Cigalon de Marcel Pagnol d’après la BD de Serge Scotto, mise en scène de Frédéric Muhl Valentin et mise en musique d’Isa Fleu. Une œuvre surréaliste et riche en humour et en chansons à découvrir ou redécouvrir.

Le théâtre forain, petite arène à ciel ouvert qui peut accueillir 240 personnes dans une structure rappelant les origines du théâtre, sur des tréteaux, allant à la rencontre du public sur tous les territoires, vous proposent trois spectacles

funnymusicaldiffusion@gmail.com +33 6 09 89 65 62 https://www.lefunnymusical.com/

rue Robespierre Esplanade la salle Yves Montand Saint-Cannat

