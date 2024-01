LES GARCONS ET GUILLAUME,A TABLE! LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris, mardi 2 avril 2024.

Auteur : Guillaume GallienneGenre : Théâtre, Seul en scèneType de public : Tout publicArtiste(s) : Jean-François BreuerMetteur en scène : Patrice MinckeCréateur lumières : Philippe CatalanoScénographe : Anne GuillerayDurée du spectacle : 80 minEncore jeune garçon, Guillaume pense qu’il est une fille. Du moins se comporte-t-il comme tel, ce qui n’est pas pour déplaire à sa mère qui ne manque pas une occasion d’entretenir la confusion…Le premier souvenir que j’ai de ma mère, c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, mes frères et moi, en disant : « Les garçons et Guillaume, à table ! » et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant : « Je t’embrasse ma chérie » ; eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques malentendus.Au fil d’un texte touchant et drôle, Guillaume Gallienne dresse le portrait d’un garçon perdu, sujet d’une confusion sexuelle troublante. Il en vient à s’interroger sur sa propre identité, construite selon les « normes » sociales. Il brouille les pistes, entretient la confusion, s’amuse de cette « fragilité » et rend hommage à la féminité.Bande d’annonce : https://youtu.be/CYGKbgS4pxoEXTRAITS DE PRESSE :« Débordant d’humour et de gentillesse, le comédien donne corps à un Guillaume totalement crédible. Bravo. » – L’HUMANITÉ (FR)« Une adaptation irrésistiblement drôle. » – LA PROVENCE (FR)« Jean-François Breuer a relevé le défi de reprendre le rôle de Guillaume Gallienne avec une grande sensibilité. » – LA THEATROTHEQUE (FR)« Jean-François Breuer s’approprie magistralement la pièce de Guillaume Gallienne dans un seul-en-scène jouissif et drôle sur la confusion des genres. À ne pas manquer ! » – La Libre (BE)« Un seul en scène pétri de tendresse et de drôlerie. Tout est dans la nuance d’un texte fort et dans le jeu millimétré de Jean-François Breuer qui incarne avec justesse les différents personnages. » – L’Avenir (BE)« Ce spectacle est un ovni : il y a une violence psychologique au sein de ce noyau familial et en même temps c’est une comédie hilarante » – RTBF (BE)

Tarif : 12.00 – 32.80 euros.

Début : 2024-04-02 à 21:00

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75