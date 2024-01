L’ODYSÉE D’HÉLÈNE LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris, vendredi 16 février 2024.

L’ODYSÉE D’HÉLÈNEThéâtre contemporain à partir de 12 ans Et si Hélène n’était pas restée à Troie ? Et si, le temps d’un spectacle, on la laissait choisir ? Après un long sommeil qui a duré toute la traversée de Sparte jusqu’à Troie, Hélène se réveille, seule, dans une salle vide du palais des Troyens. Une voix désincarnée lui apprend alors que la Grèce entière part en guerre pour venger son honneur et celui de Ménélas, son époux. Plutôt que d’attendre de voir les hommes se déchirer en son nom, Hélène décide de s’enfuir à bord d’un navire qu’elle emprunte dans le port de Troie, accompagnée de deux acolytes troyennes qui embarquent avec elle. Elles arpentent la mer, d’abord pour tenter d’arrêter les Grecs, mais leur chemin semé d’embûches les détournera bien vite de leur but initial. Au détour des îles parsemées de la Méditerranée, et jusqu’au fond des Enfers, Hélène rencontre les magiciennes, guerrières, mortelles et déesses, toustes les créatures laissé·es-pour-compte.« Chez elle » ? C’est le sens de son Odyssée, la quête qu’elle découvre au fur et à mesure : trouver sa place, son endroit, redéfinir ces mots qu’on lui a imposés. Le pont d’un bateau, une plage de rochers, les bras de ses sœurs… L’Odyssée d’Hélène est un périple à la destination mouvante, où la quête de soi, la rencontre de l’autre et le goût du voyage prendront bien vite le pas sur l’envie d’arriver à bon portDe : Léa Dubois et Lison Capdevielle Etcheverria Avec Sarah Murcia, Lilou Clipet, Shadya Karbal, Edouard Pousse, Audrey Duchemann, Chloé Bourhis (en alternance), Claire Choquet (en alternance), Lison Capdevielle Etcheverria, Léa Dubois, Lilian Krolmise en scène Lison Capdevielle Etcheverria et Léa DuboisCompagnie : Co production ASSOCIATION NAOMALIES et LA BOITE A TAPAGE

Tarif : 12.00 – 32.80 euros.

Début : 2024-02-16 à 19:00

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75