CELESTE ET LA LUNE LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris, 16 février 2024, Paris.

Auteur : Esther Barbe Quesnel et Zoé TerreauxGenre : ThéâtreType de public : jeune public dès 18 moisArtiste(s) : Anthony Martins, Estelle Clément, Esther Barbe Quesnel, Louis LoutzMetteur en scène : Esther Barbe Quesnel, Zoé Terreaux et Louis LoutzCréateur lumières : Louis LoutzCompagnie : Collectif Art-SpesDurée du spectacle : 40mnVenez attraper la lune avec Céleste et son doudou ! Une aventure pour les tout-petits à la découverte de leurs émotions et de leur créativité.Céleste en camping avec ses parents, n’arrive pas à dormir. Elle décide de sortir de sa tente, et d’observer ce qui l’entoure.La nature, les bruits de la nuit, son reflet dans la mare…Quand elle tombe nez à nez avec la plus belle, la plus ronde, la plus lumineuse des lunes.De nature aventureuse et sans hésitation, Céleste saisit sa peluche et ensemble elles vont tenter l’impossible.L’attraper !

Tarif : 14.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 10:30

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75