LES TROIS BRIGANDS LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris, 3 février 2024, Paris.

Auteur : Tomi UngererCompagnie : Les petites Don QuichotteGenre : théâtre musical Type de public : jeune public à partir de 4 ans Artiste(s) : Wilfried BOSCH, Giada MELLEY, Lysandre DONOSO ou Simone TOLOMEOMetteur en scène : Adaptation et mise en scène : Wilfried BOSCHCréateur lumières : Wilfried BOSCHDurée du spectacle : 45 minutesEntre tradition populaire, tango et théâtre d’objet, Les Trois Brigands est un conte musical où l’univers de Tomi Ungerer est sublimé par une composition originale de Gustavo Beytelmann pour deux voix et bandonéon.Trois vilains brigands connus dans toute la contrée pour leurs méfaits, dévalisent chaque soir les voyageurs. Une nuit, ils attaquent un carrosse dans lequel se trouve une orpheline. La rencontre de cette petite fille et des trois malfrats, va changer le monde d’égoïsme, d’exclusion et d’oubli dans lequel ils vivent, pour en créer un meilleur. Bande d’annonce : https://youtu.be/8RGHQeZceVIEXTRAITS DE PRESSE : Extrêmement judicieux, plein d’inventivité, un très beau spectacle à tout point de vue. Vaucluse Un grand coup de cœur. Très réussi. Ce spectacle est fait pour ravir. Musical Avenue Très fidèle à l’esprit du livre, apportant une plus-value très originale. Reg’Arts Les trois brigands ne se contentent pas d’enchanter les oreilles, ils charment aussi les yeux. Milk C’est vraiment du beau théâtre, très agréable à partager en famille. Lamuse.com Un mélange réussi de théâtre, musique, marionnettes et jeux d’ombres. Femina Une part de merveille, rire et découverte. La Dépêche.fr Envoûtant. Parfaite harmonie. Le Pèlerin

Tarif : 14.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 15:00

Réservez votre billet ici

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75